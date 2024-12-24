جوارديولا: الأمر لا يتعلق بلاعب واحد .. ونواجه مشاكل في الوسط والدفاع

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن جاهزية فريقه لمواجهة إيفرتون، الخميس المقبل، في الجولة 18 من الدوري الإنكليزي.

وقال جوارديولا، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “الأمر يتعلق بنا، وليس مجرد لاعب واحد”.

وأضاف: “في الماضي عندما سجلنا أهدافاً، وكان إيرلينج الهداف وساعدنا، كان ذلك بسبب الفريق”.

وتابع: “عندما تواجه مشاكل في الدفاع والوسط، فإن الأمر يتعلق بالفريق. هالاند مهم للغاية بالنسبة لنا، ونحن بحاجة إلى استغلال موهبته بشكل أفضل”.

وأكمل: “هذا الوضع جديد علينا جميعاً. الأمر يتعلق بنا. اللاعبون يبذلون جهداً أكثر من أي وقت مضى”.

وختم: “يقول الناس إننا لا نحاول أو نقاتل، بل ما يحدث بسبب هذا اللاعب أو المدرب. الأمر لا يتعلق بذلك”.