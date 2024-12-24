نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تأخر الزمالك في تجديد عقد زيزو.. وتحذير من توقيعه لنادٍ آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بليغ أبوعايد، الناقد الرياضي، سبب تأخر الزمالك في حسم ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

بليغ أبوعايد يكشف سبب تأخر الزمالك في تجديد عقد زيزو

قال بليغ، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" كان هناك خلاف في بعض التفاصيل في عقد زيزو الجديد مثل وضع الترضية في العقد وتم الإنتهاء منها والاتفاق على كافة البنود".

وتابع:" مجلس إدارة نادي الزمالك بطئ في ملف تجديد عقد زيزو، وحتى الآن لم يتم توفير المقابل المادي من أجل تجديد عقد اللاعب".

وأكمل:" زيزو سيجدد عقده مع الزمالك لمدة 3 سنوات ويتبقي فقط توفير المقابل المادي، وكان من المفترض الإعلان عن التجديد عقب مباراة سيراميكا كليوباترا".

وأردف:" أحذر مجلس الزمالك، لأن زيزو من الوارد أن يوقع لأي نادي خلال الفترة القادمة".