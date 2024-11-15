3 سائقين يحصدون المراكز الأولى في تحدي رأس الخيمة للسكري

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:56 صباحاً - أعلن مستشفى رأس الخيمة، اختتام فعاليات تحدي رأس الخيمة للسكري 2024، التي أُقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بنجاح لافت، وسط مشاركة أكثر من 5000، من مختلف أنحاء الدولة، واستمرت 3 أشهر، ليتزامن اختتامها مع اليوم العالمي للسكري.

وشهد ختام التحدي توزيع جوائز نقدية بقيمة 20000 درهم، بجانب قسائم هدايا من الجهات الراعية.

حضر حفل الإعلان عن الفائزين، الذي أقيم بالمستشفى، خالد الشحي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع برأس الخيمة، وتم تكريم المشاركين في الفئات التنافسية الثلاث: البدني والافتراضي والخاصة بالشركات، حيث تنافس المشاركون لتحقيق تحسينات ملحوظة في إدارة داء السكري والارتقاء بصحتهم العامة.

وقال د. رضا صديقي، المدير التنفيذي للمستشفى، إن التحدي يسلط الضوء على التزام أفراد المجتمع وعزيمتهم في محاربة السكري، وأثبت المشاركون إمكانية إدارة المرض بفعالية، عبر إجراء تغييرات في نمط الحياة، ما يمكّن المرضى من الارتقاء بمستوى صحتهم، مشيراً إلى التقدم المذهل، الذي حققه المشاركون، وهو يشكل مصدراً لإلهام المرضى الآخرين، للتركيز على الرعاية الوقائية.

وبرز هذا العام فوز ثلاثة من سائقي سيارات الأجرة بالمراكز الأولى في فئة التحدي البدني، والتي تشكل تجربتهم تحديداً قصصاً ملهمة، حيث حقق الباكستاني عليم الله علي شير، المقيم في عجمان، المركز الأول، وحصل على جائزة 5000 درهم، بعد خفض مستويات هيموجلوبين جلوكوزي A1c من 13.36 إلى 6.59.

وجاء مواطنه خاور أبرار أحمد، المقيم في رأس الخيمة، في المركز الثاني، إذ نجح في خفض مستوى الهيموجلوبين من 13.71 إلى 7.94، ليحصد 3000 درهم، وحصل البنغلاديشي مختار حسيم على المركز الثالث، بعد أن خفّض الهيموجلوبين جلوكوزي من 11.38 إلى 6.96، ليفوز بـ 2000 درهم.

وفي فئة السيدات، حصلت الهندية ريجينا ساجي على المركز الأول، وجائزة 5000 درهم، بعد أن خفضت مستوى هيموجلوبين جلوكوزي من 11.86 إلى 8.98، وفازت سوساما توماس بالمركز الثاني وجائزة 3000 درهم، فيما حصلت روزان راني على المركز الثالث،

و2000 درهم.

ونجح فريق شركة ستيفن روك في الفوز بكأس الأبطال، لمشاركة أكبر عدد من الموظفين في التحدي، وحصل فريق موانئ رأس الخيمة على جائزة أفضل تحسن في المؤشرات الحيوية، الخاصة بالسكري، وفي الفئة الافتراضية، حصل الفائزون، من فئتي الرجال والسيدات على قسائم هدايا مقدمة من الجهات الراعية.

وشهدت نسخة هذا العام مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، منهم حوالي 89% من رأس الخيمة، و11% من باقي الإمارات، وشكل الآسيويون 43% من إجمالي المشاركين، يليهم العرب 33%، ثم المواطنون 10%، و14% من جنسيات أخرى، وبلغت نسبة الرجال 79%، فيما بلغت السيدات 21%.

وأشارت نتائج الفحوص الطبية إلى أن 97% من المشاركين كان لديهم مستوى هيموجلوبين جلوكوزي A1c أعلى من 5.7% في بداية التحدي، وبلغ المستوى المسجل لأحد المشاركين 13.99%. وبالنسبة لمؤشر كتلة الجسم، أظهرت النتائج أن 41% من المشاركين من أصحاب الوزن الزائد، و40% مصابون بالبدانة، فيما جاء وزن 19% منهم ضمن نطاق الوزن الطبيعي.