بتوقيع وليد سامي... الجمهور يتفاعل مع إيساف في "حتة مني"



القاهرة - محمد ابراهيم -

طرح الفنان إيساف عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة والتي تحمل اسم "حته مني"، والتي جاءت بالتعاون مع عدد من الأسماء اللامعة في عالم الموسيقى. الأغنية، التي تحمل طابعًا عاطفيًا، كتبت كلماتها الشاعر أحمد شكري، بينما تولى وليد سامي مهمة الألحان والإنتاج، ليقدم لنا توليفة موسيقية مميزة تعكس مشاعر الحب والفراق.

تفاصيل الأغنية

الأغنية تم توزيعها موسيقيًا على يد الموزع بيشوي جميل، الذي أضفى لمسته الخاصة على العمل، مما يجعلها تناسب جميع الأذواق. الإخراج كان من توقيع طارق حسين، الذي عرف بإبداعه في تقديم الأعمال الفنية بطريقة بصرية جذابة.

الإنتاج والترويج

تم إنتاج الأغنية تحت إشراف شركة W.E، التي تعد من الشركات الرائدة في مجال الإنتاج الفني في الوطن العربي. أغنية "حته مني" تمثل خطوة جديدة في مسيرة وليد سامي الفنية، حيث يسعى من خلالها لتوسيع قاعدته الجماهيرية وإيصال صوته إلى مزيد من المستمعين.

ردود الفعل

من المتوقع أن تلقى الأغنية ردود فعل إيجابية من الجمهور، نظرًا للنجاح السابق للفنان وليد سامي. كما أن التعاون مع الأسماء الكبيرة في المجال الموسيقي يعكس حرصه على تقديم محتوى فني يليق بجمهوره.

تأتي "حته مني" كإضافة جديدة للساحة الفنية، حيث يعبر إيساف من خلالها عن مشاعر إنسانية عميقة، مما يجعلها أغنية تستحق الاستماع. يمكن للجمهور متابعة الأغنية عبر منصات الموسيقى المختلفة، ويبدو أن وليد سامي وايساف في طريقهم لتحقيق المزيد من النجاحات في مسيرتهم الفنية.