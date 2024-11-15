جنات تطرح أغنيتها الجديدة "خلصتني".. تعرف على كلماتها

القاهرة - محمد ابراهيم -



طرحت أمس المطربة جنات أغنية جديدة بعنوان "خلصتني" ، وهى من كلمات أحمد المالكي ، وهي من ألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين، وتقدم فيها جنات لونًا موسيقيًا مختلفًا عن أغنياتها الأخيرة.



كلمات أغنية خلصتني

خلصتني

لا واللهِ مفيش ولا ضيقة ولا حاجات من دي

لو زعلان يبقي انت لازمني وفارق عندي..

انا دلوقتي بشوفك هوا مالهوش تأثير

واحد زي الدنيا بحالها في منه كتير...

خلصتني منك وأنا جنبك

علمتني استغني ف قربك

ندمتني علي تعبي عشانك

ياللي بإيدي طلعت لفوق..

جرئتني عاللي بيضعفني

حررتني ماللي مكتفني

عرفتني سكة نسيانك

شكراً قوي خلتني أفوق

كنت معايا كإني لوحدي وخوفي قاتلني

شوف كم مرة طلبت وجودك وبتخذلني

وانا دلوقتي بشوفك أذي مابيوجعنيش

نرجع ايه ماتبطل بقي ماتضحكنيش..

أحدث أعمال جنات

وكانت جنات أطلقت آخر أعمالها باسم "لو اتجوزت" على طريقة الفيديو كليب من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان سامح كريم وتوزيع محمد مجدي وحققت انتشارا كبيرا وقت إطلاقها.

كلمات أغنية لو اتجوزت

شوفته اتبروزت اتدبست

ومن نظرة خلصت

على إيده فجأة اتحمست

قولت وفيها إيها لو اتجوزت

ده أنا قومت رقصت من الفرحة



وفي حبه احتاست

ده جماله أصله يدوخ

خلالي قلبي مخوخ

في عيونه توهت

النار وكلاني أيوة السكينة سرقاني

طيب أسيبه؟ لا قطع لساني

وهلاقي أنا زي ده فين

شوفته اتلخبطت اتحنطت

ده هيجيب لي الضغط

إيه اللي بيحصل بالظبط؟

ده أنا قلبي خلاص شكله اتحط

أيوة اتمرمطت وعلى آخري

في هواه اتفرهدت

سواني على نار هادية

واداني فجأة القاضية

بصراحة يعني اتظبطت

النار وكلاني أيوة السكينة سرقاني

طيب أسيبه؟ لا قطع لساني

وهلاقي أنا زي ده فين