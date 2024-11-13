"اعدل مزاجك بكوباية شاي واوعى ترمى التفل". كنز في بيتك يرجعك 20 سنة لورا إليك التفاصيل!!

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رياض - احمد صلاح - يُعد الشاي من المشروبات الشعبية التي يتم تناولها في جميع أنحاء العالم، ونجد الكثير يتخلص منه تفل الشاي بعد تناوله، ولكن يوجد فوائد عديدة لهذا التفل للبشرة، لذلك سوف نقوم بتوضيح هذه الفوائد من خلال دوت الخليج

فوائد تفل الشاي للبشرة

تفل الشاي له العديد من الفوائد والتي تتمثل في الآتي:

التخلص من حب الشباب

حيث يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في التخلص من البكتيريا التي تسبب حب الشباب.

تقليل الالتهابات

تفل الشاي يعمل على تقليل التهابات البشرة، كما أنه يساعد في علاج الصدفية والإكزيما.

تفتيح البشرة

يعمل تفل الشاي على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

ترطيب البشرة

يساعد التفل على منع جفاف البشرة وبالتالي ترطيبها، كما يساعد تفل الشاي على التخلص من تجاعيد وشد البشرة.

طريقة تحضير ماسك تفل الشاي

تتمثل مكونات وطريقة التحضير في الآتي:

المكونات

كمية من تفل الشاي.

ماء دافئ.

طريقة التحضير

قم بغسل وجهك بالماء والصابون.

ضعي التفل في وعاء.

أضيفي عليه الماء الدافئ حتى يشكل عجينة سميكة.

ضعي العجينة على الوجه ويترك 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء البارد.

ماسك تفل الشاي يعتبر علاج طبيعي ومناسب للعناية بالبشرة