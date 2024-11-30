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برايتون يهدّد وصافة السيتي بالبريميرليغ

تعادل برايتون مع ضيفه ساوثمبتون بهدف لكل منهما، في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ". برايتون يهدّد وصافة السيتي بالبريميرليغتعادل برايتون مع ضيفه ساوثمبتون بهدف لكل منهما، في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ". سجل الياباني كاورو ميتوما هدف برايتون في الدقيقة (29)، قبل أن يعدل الإنجليزي فلين داونز النتيجة لفريقه ساوثمبتون في الدقيقة (59). وبهذا التعادل، صعد برايتون للمركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، ليتساوى مع مانشستر سيتي صاحب المرتبة الثانية، بينما ارتفع رصيد ساوثمبتون إلى 5 نقاط، وظل في المركز العشرين والأخير.

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