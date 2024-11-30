مايوركا يعاقب فالنسيا بثنائية

مايوركا يعاقب فالنسيا بثنائيةقلب ريال مايوركا تأخره بهدف أمام ضيفه فالنسيا إلى الفوز 2-1، مساء الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

بادر لويس ريوخا إلى افتتاح التسجيل لصالح فالنسيا في الدقيقة الـ32 من ركلة جزاء، ورد أصحاب الأرض بتسجيل هدف التعادل عبر سايل لارين في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع.

في الشوط الثاني، سجل أبدون براتس هدف ريال مايوركا الثاني في الدقيقة الـ81، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

ورفع ريال مايوركا رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة في المركز الخامس موقتاً، وتجمد رصيد فالنسيا عند 10 نقاط في المركز الـ18 موقتاً.