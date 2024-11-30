مش هقف في طابور واجرب تاني ..أحمد الشامي يعلق على عدم الغناء بمفرده

القاهرة - محمد ابراهيم -



كشف أحمد الشامي موقفه من عدم الغناء بمفرده واعتماده حتى الآن على فرقة واما في الغناء مشيرًا:"بالتأكيد مش ها أحب أقف فى الطابور من أوله وأبدأ أجرب لوحدي والناس تسمعني أو لا".



وتحدث من خلال استضافته ببرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى عن تجربته للغناء :"كويس أوي تجربة واما إنها فى تاريخي الغنائى ومش عايز أضيف ليها حاجة تانية، لأنها تجربة مهمة وها تفضل فى ذاكرة جيلنا، وبيتبص ليها إنها مميزة ومختلفة".



أحدث أعمال أحمد الشامي





ويعرض الآن لـ أحمد الشامي مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.



قصة مسلسل “رقم سرى”



وتدور أحداث العمل الذي يعد امتداداَ لمسلسل «صوت وصورة» يسلط الضوء على قضية جديدة عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وهي «المعاملات المالية» والتي تدور حول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ Ai الجديدة، وذلك بعدما ناقش الجزء الأول كثير من القضايا وأهمها قضية التحرش التي قامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع.