انت الأن تتابع خبر "كنز رباني ثمين موجود في كل بيت عربي".. عشبة بسيطة تنظف القولون من "البراز المتحجر" في دقائق معدودة دون الحاجة للطبيب!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - السنامكي هو عشبة طبيعية تستخلص أوراقها من نبات كاسيا سينا. غالبًا ما تُستخدم أوراق السنامكي في تحضير شاي للتخلص من السموم نظرًا لتأثيرها الملين القوي تساعد هذه العشبة في تخفيف الإمساك، الذي يصيب ما بين 16% إلى 33% من البالغين وعلى الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد اعتمدت السنامكي كعلاج قصير الأمد للإمساك والبواسير، إلا أن استخدامه لفترة تتجاوز 10 أيام قد يؤدي إلى ظهور بعض الآثار الجانبية غير المريحة.

عشبة تعالج الإمساك والبواسير وعسر الهضم

السنامكي هو عشبة طبيعية تستخلص أوراقها من نبات كاسيا سينا تعتبر السنامكي من الأعشاب الشائعة التي تستخدم في معالجة مجموعة من المشكلات الصحية مثل الإمساك، البواسير، وعسر الهضم تباع أوراق السنامكي غالبًا كجزء من شاي التخلص من السموم، بفضل تأثيرها الملين القوي تساعد هذه العشبة في تخفيف الإمساك، الذي يؤثر على ما بين 16% إلى 33% من البالغين على الرغم من موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على السنامكي كعلاج قصير الأمد للإمساك والبواسير، إلا أن استخدامه لفترة تتجاوز 10 أيام قد يسبب بعض الآثار الجانبية غير المريحة.

فوائد عشبة السنامكي

الإمساك

يعد السنامكي من أشهر العلاجات الطبيعية للإمساك يعود تأثيره الملين إلى مركبات “سينوسيدات”، وهي جليكوسيدات أنثراكينونية تحفز انقباضات الأمعاء، مما يساعد على طرد الفضلات بسرعة كما يساعد السنامكي في تليين البراز عن طريق تحسين امتصاص الماء في الأمعاء الغليظة، مما يسمح بمرور الفضلات بسهولة وبدون صعوبة.

علاج البواسير

يعد السنامكي فعالًا أيضًا في تخفيف أعراض البواسير، حيث يساعد في تقليل الضغط على الأوعية الدموية في منطقة الشرج من خلال تسهيل حركة الأمعاء.

تطهير القولون

يستخدم السنامكي أحيانًا في تطهير الأمعاء قبل إجراء الفحوصات التشخيصية مثل تنظير القولون يساهم تطهير القولون في تحسين امتصاص المغذيات ودعم صحة القولون بشكل عام.

مضاد للطفيليات

يعتبر السنامكي طاردًا فعالًا للطفيليات والديدان المعوية وعند دمجه مع أعشاب أخرى مثل الزنجبيل أو الشمر، يزيد من انتظام حركة الأمعاء ويقلل من التقلصات الناتجة عن تأثير السنا القوي.

دعم صحة الجهاز الهضمي