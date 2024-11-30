بعد ذلة لسانها.. شيرين تعتذر عن الإساءة للراحل محمد رحيم في حفلها بالكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - اعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زلة لسان وقعت فيها خلال حفلها الغنائي المكتمل العدد في الكويت، أثناء تقديمها أغنية "مشاعر"، التي لحنها الراحل محمد رحيم، حيث طلبت من الجمهور قراءة الفاتحة على روح الراحل، لكنها تلعثمت وقالت بالخطأ "لتكون سيئة جارية".

وتداركت شيرين الخطأ فورًا واعتذرت للجمهور، عن ذلة لسانها مطالبةً من أي شخص ينشر الفيديو أن يضعه كاملًا لإظهار اعتذارها.

وخلال الحفل، قدمت شيرين أغنية "مشاعر" بتأثر كبير، مصحوبة بعرض صور للملحن الراحل على شاشات المسرح. الأغنية، التي تُعد من أبرز أعمال محمد رحيم.

ولاقت الأغنية تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذي شاركها المشاعر الحزينة والمليئة بالاحترام لذكراه.

وأطربت شيرين الجمهور بمجموعة مختارة من أغانيها الشهيرة التي أشعلت الأجواء. وعندما أدت أغنية "مشاعر"، زادت الأجواء تأثيرًا بعرض صور محمد رحيم، ليكون تكريمًا مؤثرًا لأحد أهم الموسيقيين الذين تركوا بصمة واضحة في مسيرتها الفنية.