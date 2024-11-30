نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم مباريات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري الألماني والتي تشهد مواجهات قوية ومثيرة بين الأندية من أجل حصد اللقب.

وتأتي على رأس مواجهات اليوم كلاسيكو بايرين ميونخ أمام بورسيا درتموند ومواجهة يونيون برلين أمام باير ليفركوزن والذي يحاول الدفاع عن لقبه.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات الدوري الالماني والقنوات الفضائية الناقلة

فيردر بريمن × شتوتجارت – الرابعة والنصف مساء

أوجسبورج × بوخوم – الرابعة والنصف مساء

يونيون برلين × باير ليفركوزن – الرابعة والنصف مساء

لايبزيج × فولفسبورج – الرابعة والنصف مساء

فرايبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ – الرابعة والنصف مساء

بوروسيا دورتموند × بايرن ميونخ – السابعة والنصف مساء

وتنقل مواجهات الدوري الألماني عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.