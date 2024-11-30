الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى مدينة حلب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 08:36 صباحاً - أغلق الجيش السوري، اليوم السبت، جميع الطرق المؤدية إلى مدينة حلب، بحسب تصريحات لمصادر عسكرية لوكالة "رويترز".

وأكد خليل هملو مُراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، أن هناك دوي انفجارات في محيط مدينة حمص وسط سوريا، بالتزامن مع قصف جوي إسرائيلي على الشريط الحدودي السوري اللبناني المقابل لمنطقة القصير بريف حمص الغربي.

وأفادت مصادر عسكرية سورية، اليوم السبت، لوكالة "رويترز"، بأن دمشق تتوقع وصول عتاد عسكري روسي جديد إلى قاعدة حميميم الجوية خلال 72 ساعة.

وأضافت المصادر، أن دمشق تلقت وعدًا بمساعدة عسكرية روسية إضافية لمساعدة الجيش في منع المسلحين من السيطرة على حلب.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس الجمعة، أنَّ قوات الجيش السوري تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه الفصائل المسلحة في ريفي حلب وإدلب.

وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه الفصائل المسلحة، التي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المُسيّر، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين".