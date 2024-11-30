زعيم كوريا الشمالية: نؤيد سياسة روسيا في مواجهة التحركات الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 08:36 صباحاً - قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم السبت، إن استخدام أوكرانيا للأسلحة بعيدة المدى هو نتيجة تدخل عسكري مباشر من الولايات المتحدة، وإن من حق موسكو الدفاع عن نفسها.

وأضاف "جونج"، خلال لقائه وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف، أثناء زيارته الحالية لبيونج يانج، أن "الولايات المتحدة والغرب دفعوا سلطات كييف إلى مهاجمة أراضي روسيا باستخدام أسلحتهم بعيدة المدى"، وأنه "يجب على روسيا اتخاذ إجراءات تجعل القوى المعادية تدفع الثمن"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وتابع: حكومة كوريا الشمالية الديمقراطية وجيشها وشعبها سيدعمون دائمًا سياسة روسيا للدفاع عن استقلالها الذاتي وسلامة أراضيها في مواجهة تحركات الغرب.

كما تعهد بتوسيع العلاقات مع روسيا في جميع المجالات، بما في ذلك الشؤون العسكرية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو والتي تتضمن اتفاقية دفاع مشترك.