"ماجد وحتة وشيشتاوي".. نور النبوي يروج لفيلمه الجديد "الحريفة 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان نور النبوي لأحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "الحريفة 2"، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائية في 4 ديسمبر المقبل، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "نبوي" مجموعة من الصور تجمعه بـ كزبرة وأحمد غزي، وعلق عليهم قائلًا: "ماجد وحتة وشيشتاوي بيمسوا.. الحريفة ٤ ديسمبر فى كل سينمات مصر ٥ ديسمبر فى الوطن العربي".

منشور نور النبوي

أبطال وصناع فيلم "الحريفة 2"

وفيلم "الحريفة 2" تحت اسم الريمونتادا من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

تفاصيل فيلم "الحريفة 2"

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة " الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".