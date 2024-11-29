بذور سحرية تخلصك من الكرش في ثلاثة ايام فقط وتقضي على مرض السكر ومقاومة الانسولين..هدية من السماء!!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر بذور الشيا واحدة من انواع البذور التي تحتوي على الكثير من الفوائد للجسم وللشعر وللبشرة ايضًا، حيث انها تحتوي على كمية كبيرة من البروتين والاوميغا 3 والالياف ومضادات الاكسدة والكالسيوم وغيرها من الفوائد الأخرى التي تعجلها ضمن اهم البذور التي بجب الانتظام على تناولها بصفة يومية، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن بذور الشيا تابعونا عبر دوت الخليج.

فوائد بذور الشيا للجسم