بذور سحرية تخلصك من الكرش في ثلاثة ايام فقط وتقضي على مرض السكر ومقاومة الانسولين..هدية من السماء!!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر بذور الشيا واحدة من انواع البذور التي تحتوي على الكثير من الفوائد للجسم وللشعر وللبشرة ايضًا، حيث انها تحتوي على كمية كبيرة من البروتين والاوميغا 3 والالياف ومضادات الاكسدة والكالسيوم وغيرها من الفوائد الأخرى التي تعجلها ضمن اهم البذور التي بجب الانتظام على تناولها بصفة يومية، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن بذور الشيا تابعونا عبر دوت الخليج.
فوائد بذور الشيا للجسم
- تحتوي بذور الشيا على الكثير من البروتين بنسبة كبيرة وهو الامر الذي يجعلها افضل خيار للحصول على البروتين النباتي الذي يساهم في بناء العضلات واصلاحها ايضًا.
- تحتوي بذور الشيا على كمية كبيرة من اوميغا 3 الدهنية وهي التي تساهم في التقليل من الالتهابات والحصول على بشرة ناعمة وصافية بدون تصبغات وبدون اكسدة ايضًا.
- تحتوي بذور الشيا على الالياف الغذائية وهي التي تزيد من الشعور بالشبع خلال وقت قليل جدًا، كما انها تساهم في ضبط مستويات السكر في الدم مما يساهم في دعم الصحة العامة بشكل كبير.
- تحتوي بذور الشيا على مضادات الاكسدة والتي تجعلها اساسية للمساهمة في مكافحة الإجهاد التأكسدي وحماية الجسم من كافة الاضرار التي يمكن ان تنتج عنه.
- تحتوي بذور الشيا على الكالسيوم بشكل كبير مما يساهم في دعم صحة العظام ووظائف العضلا ايضًا مما يساهم في الزيادة من القهوة والحركة.
- ترفع بذور الشيا من نسبة الحديد في الدم نتيجة احتوائها على كمية كبيرة من الحديد.