لهذا السبب.. حسين فهمي مطلوبا على جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان حسين فهمي ترند محركات البحث جوجل وذلك بعدما تحدث عن الأيام الأخيرة لشقيقه الراحل مصطفى فهمي قبل مهرجان القاهرة السينمائي بأيام.

وقال حسين فهمي في تصريحات تليفزيونية :' كانت لحظات صعبة جدا وحالته قبل أيام من المهرجان بدأت تتدهور وكنت ما بين بيته والمستشفى ودار الأوبرا ولما حصل اللي حصل يوم المؤتمر بليل روحت العزاء و لقيت أنه العمل العام بيحتم علينا نكون على قدر المسئولية مفكرتش إن ده قرار هاخده بس كان عليا واجب لازم أقوم بيه ومسؤولية كبيرة جدا".

رحل عن عالمنا ، عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، كان قد دخل المستشفى في أغسطس الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة تطلبت إجراء جراحة دقيقة في المخ، ورغم المحاولات الطبية المكثفة لتحسين حالته، إلا أن صحته لم تتحسن بشكل كامل، واستمر تدهور حالته الصحية حتى وافته المنية.

ومن جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان القدير مصطفى فهمى فيلم “أهل الكهف” كل من الفنان خالد النبوي، محمد ممدوح، هاجر أحمد، ريم مصطفي، صبري فواز، محمد فراج، وآخرين من تأليف أيمن بهجت قمر، واخراج عمرو عرفة