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أحمد جودة - القاهرة -

أكد نادي ليستر سيتي الإنجليزي، الجمعة، تعيين الهولندي رود فان نيستلروي، مدربًا جديدًا لفريقه الأول.

أول تعليق لفان نيستلروي بعد تعيينه مدربًا لليستر سيتي

وفي بيان صدر عبر موقع النادي، قال فان نيستلروي: "أنا فخور ومتحمس، كل من أتحدث معه عن ليستر سيتي متحمس كذلك"، كما أشاد بالعاملين في النادي وتاريخه والجماهير.



ومن جانبه، صرح رئيس ليستر سيتي، أيوات سريفادهانابرابا، أن "الخبرة والمعرفة وعقلية الفوز" التي يتمتع بها فان نيستلروي ستجلب قيمة كبيرة للفريق واعترف بحماسه لرؤية التأثير الذي يمكن أن يحدثه وصوله "في هذا الفصل الجديد معًا".

وتم تعيين فان نيستلروي (48 عامًا)، الذي بدأ مسيرته التدريبية في نادي بي إس في أيندهوفن، والذي فاز معه بكأس هولندا وكأس السوبر، كمساعد لإريك تن هاغ في مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وبعد إقالة تن هاغ، تولى فان نيستلروي لفترة وجيزة منصب المدير الفني المؤقت، حيث نجح في إدارة أ4 مباريات، وفاز في 3 وتعادل في واحدة.

ورغم رغبته في الاستمرار في يونايتد كمساعد لروبن أموريم، إلا أن الهولندي رحل أخيرًا، وبعد إقالة ستيف كوبر في ليستر سيتي، سيحل محل المدرب الإنجليزي.

وجرت إقالة كوبر نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من خروج فريق "الثعالب" من منطقة الهبوط بعد خوض 12 مباراة.

وبعد خسارته السبت الماضي أمام تشيلسي، أقيل كوبر من الجهاز الفني لليستر، الذي يوجد حاليًا في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن إيبسويتش تاون، الذي يقبع في منطقة الهبوط.

ومن المتوقع أن يقود فان نيستلروي الفريق لأول مرة يوم الثلاثاء المقبل عندما يزور وست هام يونايتد ملعب (كينغ باور) في الدوري الإنجليزي.