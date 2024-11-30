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أحمد جودة - القاهرة -

قال المدير الفني لفريق توتنهام، أنجي بوستيكوغلو، إنه لن يخاطر بإعادة اللاعب كريستيان روميرو، للمشاركة في المباريات، حيث يهدف لإدارة الفريق بعناية لتجهيزه للقتال على جبهتين.

شكوك حول مشاركة روميرو مع توتنهام أمام فولهام

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أنه بعد فوز توتنهام على مانشستر سيتي 4-0، تمكن الفريق من التعادل مع روما 2-2 في الدوري الأوربي أمس الخميس، حيث سجل ماتس هوميلز هدف التعادل للفريق الإيطالي في الوقت بدل الضائع.



واختار بوستيكوغلو إجراء 4 تعديلات على التشكيل الذي واجه به فريق مانشستر سيتي، وكان أحد هذه التغييرات إجباريًا، إذ شارك الحارس فريزر فورستر بدلًا من جوجلييلمو فيكاريو، الذي يواجه فترة غياب ممتدة بعد خضوعه لجراحة في الكاحل.

وعانى المدافع روميرو من إصابة في إصبع القدم طوال الشهر الماضي، واضطر للخروج من معسكر المنتخب الأرجنتيني مبكرًا، بسبب هذه الإصابة قبل أن يتم استبعاده من مباراتي مانشستر سيتي وروما.

ويستمر غياب المدافع ميكي فان دي فين، وويلسون أودوبيرت والمهاجم ريتشارليسون، بينما يواجه رودريغو بينتانكور عقوبة محلية طويلة بسبب تصريحاته العنصرية ضد قائد الفريق سون هيونغ مين.

ويأمل بوستيكوغلو أن يعود روميرو إلى التشكيل في أقرب وقت، لكنه يتعامل بحذر بشأن توقيت عودته، حيث يواجه توتنهام فترة زمنية قصيرة قبل مباراة الأحد ضد فولهام.

وقال بوستيكوغلو في مؤتمر صحافي: "روميرو يقترب من العودة، على الأرجح هو أقرب من سيعود من اللاعبين المصابين".

وأضاف: "على الأرجح لن يشارك أمام فولهام، ولكنني لا استبعد مشاركته".

وأردف: "يتعين عليه أن يعبر بعض الأشياء اليوم، والحصة التدريبية غدًا".

ويحتل توتنهام المركز التاسع في الدوري الأوروبي، حيث يسعى الفريق لحجز مقعده في دور الـ16.