انت الأن تتابع خبر "كنز في بيتك"...لن ترمي قشور البيض تاني بعد معرفة هذا السر الخطير | ياريتني عرفت قيمته من زمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قشر البيض، الذي غالبًا ما يتم التخلص منه في المطبخ، يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي قد تدهشك. فقد أثبتت الدراسات أن قشر البيض يمكن أن يكون مفيدًا بشكل كبير في علاج مشاكل المفاصل ودعم الصحة العامة بفضل مكوناته الطبيعية الغنية. إليك أبرز فوائد قشر البيض واستخداماته المختلفة.

تقوية المفاصل والعظام

يعد قشر البيض مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، الذي يعتبر ضروريًا لصحة العظام والمفاصل. يحتوي قشر البيض على أكثر من 90% من الكالسيوم، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل المغنيسيوم والفوسفور. هذه العناصر تعمل معًا لدعم قوة العظام وتقوية المفاصل، ما يساعد على الوقاية من هشاشة العظام والتخفيف من الألم المصاحب للمشاكل المفصلية مثل التهاب المفاصل.

الحد من آلام المفاصل

استخدام مسحوق قشر البيض يمكن أن يساعد في تقليل آلام المفاصل. وفقًا للدراسات، فإن قشر البيض يمكن أن يساهم في تقليل الالتهابات التي تؤدي إلى الألم في المفاصل. تناول مسحوق قشر البيض بانتظام قد يساعد في تقليل التورم والتصلب في المفاصل وتحسين الحركة.

تحسين صحة الجلد

بفضل محتواه العالي من الكولاجين، الذي يعد من العناصر الأساسية للبشرة، يمكن لقشر البيض أن يكون مفيدًا أيضًا لتحسين صحة الجلد. يساعد الكولاجين في تعزيز مرونة البشرة والحد من ظهور التجاعيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام قشر البيض بشكل موضعي كعلاج للبشرة للمساعدة في ترميم الأنسجة وتجديد خلايا الجلد.

دعم صحة الأسنان

قشر البيض يحتوي على الكالسيوم والفوسفور، مما يجعله مفيدًا لصحة الأسنان. يمكن طحن قشر البيض واستخدامه كمسحوق للتدليك على اللثة أو إضافته إلى معجون الأسنان لتحسين قوة الأسنان وحمايتها من التسوس.

مكمل غذائي طبيعي

يمكن تحويل قشر البيض إلى مسحوق ناعم يمكن استخدامه كمكمل غذائي. يحتوي هذا المسحوق على نسبة عالية من الكالسيوم، ويُعتبر بديلاً طبيعيًا للمكملات الكيميائية. يمكن إضافة هذا المسحوق إلى الطعام أو العصائر لتعزيز المدخول الغذائي بالكالسيوم دون التأثير على طعم الطعام.

كيفية استخدام قشر البيض

تحضير مسحوق قشر البيض: يمكن تنظيف قشر البيض جيدًا، ثم تجفيفه في الفرن أو في الشمس، بعد ذلك يتم طحنه حتى يصبح مسحوقًا ناعمًا.

إضافته إلى الطعام: يمكن إضافة مسحوق قشر البيض إلى العصائر أو الزبادي أو إضافته إلى الأطعمة اليومية لزيادة محتوى الكالسيوم.

استخدامه موضعيًا: يمكن خلط مسحوق قشر البيض مع بعض الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون واستخدامه كمرهم موضعي لتدليك المفاصل المتألمة أو البشرة.

ملاحظات هامة: