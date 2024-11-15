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أحمد جودة - القاهرة -

قال تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، إن محسن صالح أول من أطلق عليه لقب "دونجا".

تامر عبدالحميد: أتمنى مشاركة عواد وزلاكه أمام الرأس الأخضر.. وخسارة الناشئين من المغرب كارثية

وتابع تامر عبد الحميد خلال وجوده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "خسارة منتخب الناشئين أمام المغرب بالخمسة فتحت أبواب كثيرة على قطاع الناشيئن في الكرة المصرية".

وتابع: "نحن في كارثة كبيرة بعد أزمة التسنين، واللاعبين تم استبعادهم من المنتخب وعادوا إلى انديتهم".

وعن مجموعة منتخب مصر الأول في تصفيات كأس الأمم الإفريقية قال: "موريتانيا أقوى منتخب واجه مصر في تصفيات أمم إفريقيا".

واستطرد:" أتمنى رؤية زلاكا في تشكيل منتخب مصر الأساسي واللاعب يمتلك قدرات هائلة، ومن الأفضل أن يبدأ محمود عواد أساسيًا أمام الرأس الأخضر".

