الرياضة

تامر عبدالحميد: أتمنى مشاركة عواد وزلاكه أمام الرأس الأخضر.. وخسارة الناشئين من المغرب كارثية

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، إن محسن صالح أول من أطلق عليه لقب "دونجا".

تامر عبدالحميد: أتمنى مشاركة عواد وزلاكه أمام الرأس الأخضر.. وخسارة الناشئين من المغرب كارثية

وتابع تامر عبد الحميد خلال وجوده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "خسارة منتخب الناشئين أمام المغرب بالخمسة فتحت أبواب كثيرة على قطاع الناشيئن في الكرة المصرية".

وتابع: "نحن في كارثة كبيرة بعد أزمة التسنين، واللاعبين تم استبعادهم من المنتخب وعادوا إلى انديتهم".

وعن مجموعة منتخب مصر الأول في تصفيات كأس الأمم الإفريقية قال: "موريتانيا أقوى منتخب واجه مصر في تصفيات أمم إفريقيا".

واستطرد:" أتمنى رؤية زلاكا في تشكيل منتخب مصر الأساسي واللاعب يمتلك قدرات هائلة، ومن الأفضل أن يبدأ محمود عواد أساسيًا أمام الرأس الأخضر".
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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