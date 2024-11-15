تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة العاشرة: زمبابوي تستضيف كينيا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل منتخب كينيا في ضيافة زمبابوي، اليوم الجمعة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة، من منافسات المجموعة العاشرة في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، المغرب 2025.

الأربعاء، ولحساب المجموعة العاشرة، تعادلت ناميبيا مع الكاميرون من دون أهداف.

النتائج المسجلة في المجموعة العاشرة

كينيا × زمبابوي 0-0

الكاميرون × ناميبيا 1-0

زمبابوي × الكاميرون 0-0

ناميبيا × كينيا 1-2

ناميبيا × زمبابوي 0-1

الكاميرون × كينيا 4-1

كينيا × الكاميرون 0-1

زمبابوي × ناميبيا 3-1

ناميبيا × الكاميرون 0-0

ترتيب فرق المجموعة العاشرة

1- الكاميرون: 11 نقطة (6- 1)- تأهلت

2- زمبابوي: 8 نقاط (4-1)

3- كينيا: 4 نقاط (3- 6)

4- ناميبيا: نقطة واحدة (2- 7)