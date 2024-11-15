فندق دبل تري من هيلتون الشارقة الواجهة المائية للشقق الفندقية يحصل على جائزة “أفضل شقة فندقية عائلية في الإمارات لعام 2024”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – 30 سبتمبر 2024 – تم تكريم فندق دبل تري من هيلتون الشارقة الواجهة المائية للشقق الفندقية كأفضل شقة فندقية عائلية في الإمارات لعام 2024 من قبل جوائز السفر الدولية. هذا التكريم يسلط الضوء على التزام الفندق المستمر بتقديم تجربة عائلية استثنائية.

يقع الفندق في قلب المدينة النابضة بالحياة ” الشارقة”، حيث يكرس نفسه لإنشاء ملاذ للعائلات، من خلال تقديم خدمات ومرافق مخصصة تضمن لكل نزيل من أفراد الأسرة الاستمتاع بمزيج مثالي من الراحة والملاءمة. كما عمل فريق الفندق بلا كلل لتوفير أجواء منزلية يتصدرها الدفء في الخدمة الشخصية والاهتمام بالتفاصيل.

أعربت ليجيا براسوفينو، المدير العام لفندق دبل تري من هيلتون الشارقة الواجهة المائية للشقق الفندقية، عن امتنانها لهذا التقدير بقولها: “نحن فخورون للغاية بتسمية فندقنا كأفضل شقة فندقية عائلية في الإمارات لعام 2024. هذا الإنجاز يعكس جهودنا الدؤوبة لصياغة تجربة عائلية مثالية تتجاوز الضيافة التقليدية. فريقنا بأكمله مكرس لإنشاء مساحة تشعر فيها العائلات بالترحيب الحقيقي، وهذه الجائزة هي شهادة على جهودهم وشغفهم. كما نوجه أعمق شكرنا لضيوفنا وشركائنا وأصحاب المؤسسة على دعمهم المستمر.”

تُعتبر جوائز السفر الدولية على نطاق واسع معيارًا عالميًا للتميز في قطاعات السفر والضيافة، وهي تحتفل بأفضل الفنادق والوجهات حول العالم. يعزز الاعتراف بفندق دبل تري من هيلتون الشارقة الواجهة المائية للشقق الفندقية مكانته بين مجموعة النخبة من المؤسسات التي تقدم باستمرار تجارب مخصصة للعائلات.

هذا التكريم يعزز ريادة الفندق في قطاع الضيافة في الإمارات، ويؤكد التزامه بمواصلة تقليده في الابتكار والتميز، مما يضمن للعائلات العثور على مزيج لا مثيل له من الراحة، الرعاية، والدفء في كل إقامة.

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حول فندق دبل تري من هيلتون الشارقة الواجهة المائية للشقق الفندقيةيقع فندق دبل تري من هيلتون الشارقة الواجهة المائية للشقق الفندقية في قلب الشارقة، ويضم 156 غرفة واسعة وعصرية و108 شقق صديقة للعائلات تتراوح بين غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف، وتتميز جميع الغرف بنوافذ زجاجية ممتدة من الأرض إلى السقف مع إطلالات خلابة على واجهة المجاز المائية. كما يوفر الفندق مساحات اجتماعات مرنة وحديثة ومركز أعمال يلبي جميع احتياجات الأعمال والفعاليات الاجتماعية. بالإضافة إلى قائمة الطعام في الغرف، يمكن للنزلاء الاستمتاع بمطعم مجدولين، وهو مطعم راقٍ يقدم المأكولات الشامية مع تراس خارجي بانورامي يطل على واجهة المجاز المائية، بالإضافة إلى مقهى بانيان. يحتوي فندق دبل تري من هيلتون الشارقة الواجهة المائية على حوض سباحة داخلي نصف أولمبي ومركز لياقة بدنية منفصل للذكور والإناث مع غرفة بخار وساونا. كما يتمتع الفندق بموقع مميز على بُعد خطوات من مركز سيتي سنتر الشارقة للتسوق وعلى بُعد 2 كيلومتر فقط من مركز إكسبو الشارقة، ويوفر سهولة الوصول إلى معالم الجذب السياحي مثل واجهة المجاز المائية، وجزيرة النور، ومسرح الشارقة، وأكواريوم الشارقة، ومتحف الشارقة للفنون، وكلها تقع ضمن مسافة تتراوح بين 1 و3 كيلومترات كما يبعد الفندق 20 دقيقة فقط عن دبي، ويُعتبر حقاً واحة من الهدوء.

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حول دبل تري من هيلتوندبل تري من هيلتون هي مجموعة عالمية سريعة النمو تضم أكثر من 680 فندقاً مع أكثر من 156,000 غرفة في 57 دولة وإقليم. على مدار أكثر من 55 عاماً، استمر دبل تري من هيلتون في أن يكون رمزاً للراحة للمسافرين بغرض العمل والترفيه حول العالم، من خلال الترحيب بالضيوف بكوكيز دبل تري الشهيرة والشوكولاتة الدافئة، إلى خدمة المجتمع المحلي. يقدم دبل تري من هيلتون أماكن إقامة وخدمات عصرية، بما في ذلك تجارب طعام وشراب فريدة، ومرافق لياقة بدنية حديثة، ومساحات للإجتماعات والفعاليات. استمتع بإقامة إيجابية في دبل تري من هيلتون عن طريق الحجز عبر doubletree.com أو من خلال تطبيق هيلتون أونرز. يحصل أعضاء هيلتون أونرز الذين يقومون بالحجز مباشرة عبر قنوات هيلتون على مزايا فورية. لمعرفة المزيد عن دبل تري من هيلتون، قم بزيارة (https://stories.hilton.com/brands/doubletree-by-hilton)، وتابع العلامة التجارية على فيسبوك، X وإنستغرام..