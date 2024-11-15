هل النوم على البطن آمن أثناء الحمل؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - النوم على البطن آمن في بداية الحمل ،لكنه قد يصبح غير مريح مع نمو البطن.

يؤكد الخبراء أن النوم على البطن لا يضر بالجنين ، ولكنه قد يصبح تحديا في الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب ضغط الرحم.

تجنب النوم على ظهرك أو جانبك الأيمن بعد 28 أسبوعا، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على تدفق الدم إلى الجنين.

النوم على الجانب الأيسر أكثر أمانا ويمكن أن يحسن الدورة الدموية.

يمكن أن تساعد وسادة الدعم في تخفيف ضغط البطن، ويمكن أن تعزز وسادة الحمل النوم المريح.