ديشامب: لا توجد أزمة مع كيليان مبابي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - نفى ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أن يكون إبعاد كيليان مبابي عن منتخب فرنسا نوعاً من العقوبة.

وقال ديشامب في تصريحات نقلتها صحيفة (ليكيب) الفرنسية إنه لم يعاقب مبابي، وإن الأخير يمر بموقف صعب، وإنه سيبقى بجانبه وداعماً له، لأنه يعيش حالياً فترة ليست الأفضل في مسيرته.

وأكد ديشامب أن مبابي كان يريد الانضمام لصفوف المنتخب الفرنسي هذا الشهر.

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة إيطاليا، الأحد المقبل في ميلانو، حيث يحتاج للفوز بفارق أكثر من هدفين لحسم صدارة المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية.