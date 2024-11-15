أمريكيون يحتالون على السلطات للحصول على مبلغ مادي.. ماعلاقة الدببة؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - تم اتهام أربعة من سكان لوس أنجلوس ، بالاحتيال في التأمين والتآمر لإتلاف سياراتهم باستخدام أزياء الدب لتقديم مطالبات تأمين كاذبة.

وأدت عملية الاحتيال ، التي حدثت في2024/1،إلى خسارة تقدر بـ 141,839 دولارا.

وادعى المدعى عليه أن الدببة ألحقت أضرارا بسياراتهم الفاخرة، بما في ذلك رولز رويس جوستوو2 مرسيدس جي 63 إيه إم جي وإي 350.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا وقسم شرطة جليند أن “الدب” كان في الواقع شخصا يرتدي زي الدب، و تم العثور على بدلة دب في منزل1 من المشتبه بهم.