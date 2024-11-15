وفاة شقيق الفنان حسين الجسمي.. فنان العرب يعزي جمهوره برحيل عزيز عليه

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

في خبر حزين هز الوسط الفني الإماراتي والعربي، أعلن الفنان حسين الجسمي عن وفاة شقيقه جمال الجسمي، وذلك في رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على منصة “X”.

نشر الفنان حسين الجسمي صورة تجمعه بشقيقه الراحل، وكتب تعليقًا مؤثرًا جاء فيه: “فراقك صعب”. هذا التعبير البسيط حمل في طياته الكثير من الحزن والألم الذي يعيشه الفنان الكبير في هذه اللحظات الصعبة.

وكان الفنان الإماراتي حبيب غلوم قد سبق حسين الجسمي في الإعلان عن وفاة جمال الجسمي، حيث نشر خبر الوفاة عبر حسابه على “فيسبوك”، معربًا عن خالص تعازيه لأسرة الجسمي وللوسط الفني الإماراتي.

وكان جمال الجسمي قد تعرض لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج. وقد ناشد الفنان حبيب غلوم متابعيه بالدعاء لشفاء شقيق الفنان حسين الجسمي، إلا أن القدر كان أرحم به.

تلقى خبر وفاة جمال الجسمي موجة كبيرة من التعازي من قبل الفنانين والإعلاميين والجمهور، الذين عبروا عن حزنهم العميق لفقدان هذا الرجل الطيب، وتقدموا بخالص العزاء للفنان حسين الجسمي وأسرته الكريمة.