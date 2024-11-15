حكومة رأس الخيمة تطلق برنامج الإقامة الذهبية للمعلمين

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:56 صباحاً - أطلقت دائرة رأس الخيمة للمعرفة، برنامج «الإقامة الذهبية»، الذي يهدف إلى جذب أفضل المعلمين الذين يعملون حالياً في المدارس الخاصة في إمارة رأس الخيمة والاحتفاظ بهم.

ويتيح هذا البرنامج للمعلمين الحاصلين على المؤهلات المهنية المناسبة، فرصة الحصول على إقامة طويلة الأمد بدولة الإمارات العربية المتحدة، على كفالتهم الشخصية.

وضع هذا البرنامج لجذب المواهب الاستثنائية في القطاع التعليمي، بمن فيهم المديرون، ونوابهم، ورؤساء الأقسام، والمعلمون.

وقال الدكتور عبدالرحمن النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة رأس الخيمة للمعرفة: «هذا البرنامج تثمين لدور المعلمين الحيوي في تحسين جودة التعليم، فبهذه المبادرة، نعبّـر عن تثميننا العميق لمساهمات المعلمين القيمة، التي تتماشى مع رؤيتنا في تطوير نظام تعليمي عالمي المستوى. كما أننا ملتزمون بتطوير بيئة تعليمية تدعم المواهب والابتكار، بما يسهم في تعزيز خدماتنا التعليمية، ويضمن النجاح المستمر لطلابنا».

يستهدف برنامج الإقامة الذهبية فئتين:

مديري المدارس، ونوابهم، ورؤساء الأقسام.

والمعلمين المؤهلين العاملين حالياً في المدارس الخاصة في إمارة رأس الخيمة.

وبما أن دائرة رأس الخيمة للمعرفة الجهة الحكومية المسؤولة عن قطاع التعليم الخاص في إمارة رأس الخيمة، فستعمل على دعم عملية التقديم للتأهل للحصول على الإقامة الذهبية استناداً إلى معايير محددة، من بينها العمل والإقامة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في إمارة رأس الخيمة، والحصول على درجة علمية متقدمة، وإظهار تأثير إيجابي في أداء المدرسة التي يعمل بها المعلم. وصمّمت عملية التقديم، لتكون سهلة وفعّالة.

ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الإقامة الذهبية لمعلمي المدارس الخاصة بإمارة رأس الخيمة. ويتعين على المعلمين تقديم مجموعة من الوثائق تشمل خطاب الإخطار بتعيينهم، ومؤهلاتهم العلمية، وإثبات الإقامة والعمل في الإمارة، وما يثبت إسهاماتهم في تحسين أداء مدارسهم.

وبعد استكمال الوثائق، ستراجع دائرة المعرفة الطلب، ثم ترسل تأكيد الأهلية للمعلمين للتوجه إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للحصول على الإقامة الذهبية.