انت الأن تتابع خبر إرتفاع في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إرتفع سعر الجنيه السوداني أمام العملات في تعاملات اليوم بشكل كلي أمام العملات الأجنبية والعربية،ويمر سوق العملات في السودان بفترة تقلبات واضحة هذه الفترة في ظل الصراعات السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد،وهناك تفاوت كبير في سعر العملات من مدينة إلى أخرى،أدي ذلك إلي حالة من عدم الإستقرار في حالة السوق.

الوضع الحالي الإقتصادي

تمر السودان في الوقت الحالي بأزمة حقيقة كبيرة في الإقتصاد في ظل زيادة أسعار العملات بمستويات تاريخية في الفترة الماضية،أثرت بشكل كبير على الحالة الإقتصادية في البلاد،مما أضعف القوة الشرائية لدى المواطنين وتسبب ذلك في حالة من الارتباك في السوق.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٤٢٧.٩٥ جنيه سوداني.

اليورو: ٢٥٥٥.٧٣ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٠٧٣.٣٥ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٦٤٥.٧٣ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٦٦١.٥٦ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٦٦٧.٠١ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٦٣٣٩.٣٤ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٦٣٣٩.٣٤ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٧٨٣٢.٠٩ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٤٩.٠٠ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية