انت الأن تتابع خبر عاجل: هيئة النقل السعودية توقف 3 تطبيقات لنقل الركاب وتوجه أوامر جديدة للمواطنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية أوامر بإيقاف ثلاثة تطبيقات تعمل في مجال نقل الركاب وتوصيل الطلبات، وذلك بعد أن تبين أنها كانت تمارس نشاطاتها دون الحصول على التراخيص اللازمة أو الالتزام بالاشتراطات الفنية واللوائح التنظيمية المعتمدة.

إيقاف 3 تطبيقات لنقل الركاب في السعودية

أوضحت الهيئة أن التوقف يشمل تطبيقين مختصين في نقل الركاب وتطبيقًا آخر مخصصًا لتوصيل الطلبات. وذكرت الهيئة أن جميع التطبيقات التي تقدم هذه الخدمات يجب أن تلتزم بالقواعد التنظيمية التي وضعتها، كما حذرت من مغبة المخالفات التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات على الجهات المتورطة.

من بين المخالفات التي تم التنبيه عليها هو السماح للأجانب بالعمل في هذه الأنشطة، إذ لا يُسمح لأي شخص غير سعودي بممارسة نشاط نقل الركاب. كما شددت الهيئة على ضرورة أن تؤكد التطبيقات على التحقق من بيانات السائق والمركبة، وكذلك ضرورة ارتداء السائقين الزي الرسمي الذي تحدده الهيئة.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لضمان سلامة المواطنين وتحقيق بيئة نقل مرنة وآمنة، بالإضافة إلى توفير خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات الركاب في المملكة.

التحدي الثالث للنقل في السعودية