هل قناة اون تايم سبورت تنقل مباراة مصر وكاب فيردي اليوم؟ .. تعرف على كافة التفاصيل قبل بداية اللقاء

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رياض - احمد صلاح - من بين أكثر الأسئله التي يتم البحث عنها في الوقت الراهن هو هل قناة اون تايم سبورت تنقل مباراة مصر وكاب فيردي اليوم؟ حيثُ ترغيب الجماهير المصرية في مشاهدة وتشجيع منتخبهم الوطني، في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025، والذي قدم فيها أداء متميز منذ أن أستهل مشواره بها

هل قناة اون تايم سبورت تنقل مباراة مصر وكاب فيردي اليوم

جاء سؤال هل قناة اون تايم سبورت تنقل مباراة مصر وكاب فيردي اليوم في صدارة محركات البحث، والتي تكون في إطار الجولة الخامسة، ولكن الإجابة عن ذلك السؤال، تكون بالنفي، حيثُ أن القناة الوحيدة التي تعمل على إذاعة اللقاء هي قناة beIN Sports HD 2 فقط، بتعليق “علي محمد علي”، وهي تابعة لمجموعة قنوات “بين سبورتس” القطرية الرياضية المعروفه، بنقلها لأهم المباريات الحادثه في الشرق الأوسط، وشمال قارة إفريقيا، ولكن هُناك تطبيقات أخرى، يُمكنكم مشاهدة اللقاء من خلالها مثل تطبيق تود الراعي الرسمي للبث في المنطقة أيضاً، بالإضافة إلى Nord VPN في حالة تواجدك خارج الشرق الأوسط.

موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي

تنطلق صافرة لقاء مصر والرأس الأخضر اليوم في تمام الساعه السادسه مساءً بتوقيت القاهرة، أما عن مكة المكرمة، تكون في السابعه مساءً، ويشهد على أحداث اللقاء “الملعب الوطني”.

ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات الإفريقية 2025

تقع مصر في المجموعة الثالثة، والتي تتربع على عرش قمتها حتى الآن، بعد تمكنها من النجاح في كافة اللقاءات السابقة

وجاء ترتيب المجموعة كاملة، على النحو التالي :

مصر برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

بوتسوانا برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

الراس الأخضر برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.

موريتانيا برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.

طاقم تحكيم مباراة مصر وكاب فيردي

يتولى إدارة التحكيم، الطاقم التالي :