سناب شات يعزز أمان الأسرة بميزة مشاركة الموقع الجديدة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

سناب شات، التطبيق الأشهر بين الشباب، قدم ميزة جديدة تهم الآباء بشكل كبير. مركز العائلة هو أحدث إضافة إلى التطبيق، ويوفر ميزة مشاركة الموقع التي تتيح لك تتبع تحركات أفراد عائلتك بسهولة واطمئنان.

في عصرنا الرقمي، أصبح من الضروري أن يكون الآباء على دراية بأنشطة أطفالهم على الإنترنت. ميزة مشاركة الموقع في سناب شات توفر العديد من الفوائد:

الاطمئنان على سلامة الأبناء: يمكن للآباء تحديد مواقع أبنائهم في أي وقت، مما يمنحهم راحة البال ويساعدهم على التأكد من سلامتهم.

تعزيز التواصل الأسري: تفتح هذه الميزة قنوات جديدة للتواصل بين الأهل والأبناء، حيث يمكن للأهل متابعة تحركات أبنائهم ومناقشة خططهم.

ضبط إعدادات الخصوصية: يوفر مركز العائلة إمكانية مراجعة إعدادات الخصوصية للأبناء، مما يساعد على حمايتهم من المحتوى غير المناسب والتفاعلات غير المرغوب فيها.

إشعارات مفيدة: ستتلقى إشعارات عند مغادرة أو وصول أطفالك إلى أماكن محددة، مما يساعدك على تنظيم جدول أعمال العائلة.

ببساطة، يمكنك إرسال طلب إلى طفلك لمشاركة موقعه. بمجرد الموافقة على الطلب، ستتمكن من رؤية موقعه على خريطة سناب. يمكنك أيضاً مشاركة موقعك معهم، مما يعزز الشعور بالأمان والتواصل.