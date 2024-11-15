انت الأن تتابع خبر جميع قنوات مشاهدة مباراة مصر والراس الاخضر اليوم الجمعه 2024/11/15 في تصفيات أمم أفريقيا 2024 والتشكيل المتوقع للفراعنه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستضيف منتخب الرأس الأخضر غريمة منتخب الفراعنه “مصر” في العاصمة “برايا” في إطار منافسات الجولة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقبلة بالمغرب، ويريد الجميع من محبي وعشاق المربع الاخضر من معرفة جميع قنوات مشاهدة مباراة مصر والراس الاخضر اليوم في تصفيات أمم إفريقيا ، وقد يتستعد كلاً منهما لهذه المواجهة المترقبة

جميع قنوات مشاهدة مباراة مصر والراس الاخضر

ومن خلال البحث الكثيف الصادر والمتكرر اليوم من قبل العديد من محبي وعشاق الساحره المستديره حول معرفة جميع قنوات مشاهدة مباراة مصر والراس الاخضر،في تصفيات امم افريقيا المقرر اقامتها اليوم الجمعه الموافق 2024/11/15 في تمام الساعه الـ 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الـ 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وقد تذاع هذه المباراة على شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية والمشفرة تحديداً قناة beIN Sports HD 2 ، وقناة Sportdigital الألمانية ، كما يمكنك متابعة ومشاهدة هذه المباراة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وقد جاءت الترددات على النحو التالي..

تردد قناة Sportdigital الألمانية

التردد: 11185 (DVB-S2)

معدل الترميز: 22000

الاستقطاب: عمودي.

ترددات beIN Sports HD 2 نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

سهيل سات (Es’hailSat 1)

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

عرب سات (Badr 4)

التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيل منتخب مصر المتوقع امام منتخب الرأس الاخضر

وبعد ان قد رصدنا لكم جميع قنوات مشاهدة مباراة مصر والراس الاخضر، فسنوضح لكم تشكيل منتخب مصر المتوقع امام منتخب الرأس الاخضر

وهو قد جاء على النحو التالي..

حراسة المرمي: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد حمدي، احمد عيد، حسام عبد المجيد، عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، حمدي فتحي.

خط الهجوم: مصطفي فتحي، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025