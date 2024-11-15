انت الأن تتابع خبر الأخضر السعودي في مواجهة مصيرية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 غيابات مؤثرة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره الأسترالي يوم الخميس المقبل في مباراة هامة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وتعتبر هذه المواجهة بمثابة "مفترق طرق" بالنسبة للمنتخب السعودي، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في ظل التحديات التي تواجهه في المجموعة الثالثة.

توقيت المباراة والمكان

المباراة ستقام في تمام الساعة 12:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "ميلبورن" في أستراليا، وهي إحدى المباريات الحاسمة التي تحدد مصير الأخضر في التصفيات. ويأمل المنتخب السعودي في تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة تساهم في تعزيز فرصه في التأهل إلى كأس العالم 2026.

أهداف المنتخب السعودي

بعد فترة من الأداء غير المرضي خلال المباريات الماضية، يتطلع المنتخب السعودي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد إلى تصحيح المسار وتحقيق أول انتصار له تحت قيادته في التصفيات الآسيوية. ويعد هذا اللقاء نقطة انطلاق هامة له، حيث يحتاج الفريق إلى العودة إلى طريق الانتصارات إذا ما أراد ضمان التأهل إلى المونديال.

رينارد، الذي عاد لتدريب الأخضر بعد فترة من الغياب، يعرف تمامًا أهمية هذه المباراة في تحديد حظوظ السعودية في التأهل للبطولة الأهم في العالم. وبالتالي، ستكون هذه المواجهة فرصة لتصحيح الأخطاء الماضية وتحقيق انتصار يعيد الثقة في المنتخب، سواء لدى اللاعبين أو الجماهير.

وضع المجموعة الثالثة

المنتخب السعودي يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، متساويًا مع المنتخب الأسترالي الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط. ويتصدر المجموعة المنتخب الياباني برصيد 10 نقاط، مما يجعل المنافسة على المركزين الأول والثاني في غاية الأهمية.

وبالتالي، فإن النقاط الثلاث في هذه المباراة ستكون حاسمة في تأمين مكان للأخضر في المراكز المتقدمة، خاصةً أن الفريق يطمح في تعزيز موقعه في المجموعات النهائية.

غيابات مؤثرة