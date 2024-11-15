5 مشروبات دافئة تُعزز مناعة جسمك في الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - الشتاء وفوائد المشروبات الدافئة

مع اقتراب فصل الشتاء، يصبح الحفاظ على دفء الجسم وتعزيز مناعته أولوية لدى الكثيرين. تتميز المشروبات الدافئة بأنها ليست فقط لذيذة وتمنح الشعور بالراحة، بل تحتوي أيضاً على عناصر غذائية تعزز مناعة الجسم وتحميه من نزلات البرد وعدوى الشتاء. سنستعرض هنا خمسة من هذه المشروبات وكيف يمكن أن تكون جزءاً من روتينك اليومي خلال الأشهر الباردة.

1. شاي الزنجبيل

يُعتبر شاي الزنجبيل من المشروبات التقليدية التي تُستخدم منذ آلاف السنين في الطب البديل. يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله مناسبًا لتعزيز المناعة. لتحضيره، يمكنك غلي شرائح الزنجبيل الطازجة في الماء لبضع دقائق ثم إضافة قليل من العسل والليمون للحصول على نكهة مميزة وفوائد معززة.

2. شاي الكركم بالحليب (اللاتيه الذهبي)

الكركم هو توابل ذهبية تحتوي على مركب الكركومين المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات وللأكسدة. لتحضير هذا المشروب، يُمزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع كوب من الحليب وتسخينه جيدًا. يمكن إضافة قليل من الفلفل الأسود والعسل لتعزيز النتائج الصحية والنكهة الرائعة.

3. الشوكولاتة الساخنة بالفلفل الحار

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تُعزز مناعة الجسم، وعند إضافة رشة من الفلفل الحار، ستحصل على دفعة إضافة من تحفيز الدورة الدموية. لتحضيرها، اخلط مسحوق الكاكاو مع الحليب وأضف القليل من السكر والفلفل الحار لتحصل على مشروب لا يُقاوم في ليالي الشتاء الباردة.

4. شاي الأعشاب بالليمون والعسل

تُعد الأعشاب مثل النعناع والبابونج والزعتر من المكونات المثالية لمكافحة أعراض البرد ودعم الجهاز المناعي. يمكن تحضير شاي الأعشاب بسهولة عن طريق غلي الماء مع مزيج من الأعشاب المفضلة لديك، ثم إضافة عصير الليمون والعسل لتحسين الطعم وتعزيز الفوائد الصحية.

5. حساء البصل بالثوم

حساء البصل والثوم ليس مجرد مشروب ولكنه غذاء كامل يساعد في تعزيز المناعة. يحتوي الثوم على مكونات مضادة للبكتيريا والفيروسات، بينما يوفر البصل العديد من الفوائد الغذائية. لتحضيره، يُطبخ البصل المفروم والثوم في قليل من الزيت، ثم يُضاف إليه مرق الدجاج أو الخضار ويُترك ليُطهى ببطء للحصول على نكهة شهية ودافئة.

الخلاصة

باختيارك لهذه المشروبات الدافئة والصحية، يمكنك تعزيز مناعة جسمك والحفاظ على دفئك في مواجهة برد الشتاء. ومع دمجها في نمط حياتك اليومي، لن تكون فقط تستمتع بالنكهات الرائعة، بل ستحمي نفسك أيضاً من الأمراض الشائعة في هذا الفصل.