انت الأن تتابع خبر فيلم "كلادياتور 2" يعرض بالمغرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقبلت القاعات السينمائية المغربية عرض الفيلم الأمريكي الشهير “كلادياتور 2″، الذي يعد من أكثر الأفلام المنتظرة هذا العام، بعد أكثر من 20 سنة على إطلاق الجزء الأول منه، الذي حقق نجاحًا غير مسبوق في أنحاء العالم.

ورغم أن الجزء الأول من “كلادياتور” كان تم تصويره في مواقع مختلفة حول العالم فإن الجزء الجديد تم تصوير جزء من مشاهده في منطقة ورزازات المغربية، التي لطالما كانت وجهة مفضلة للعديد من صناع السينما العالميين بفضل جمال طبيعتها الصحراوية والمناظر الخلابة التي تتمتع بها “هوليود المغرب”.

الفيلم، الذي يعود من خلاله المخرج البريطاني ريدلي سكوت لإحياء القصة الملحمية حول الرومان والصراعات الكبرى في عصر الإمبراطورية، يحمل بين طياته وعدًا بمغامرة سينمائية جديدة تعيد للأذهان الأحداث التاريخية المليئة بالإثارة، مع تتمة عنيفة ودموية. وسيتولى دنزل واشنطن الدور الرئيسي في الجزء الثاني مع جيل جديد من النجوم.

وتدور قصة هذا الفيلم، الذي صورت أغلب مشاهده بالمغرب، في روما القديمة، بعد 15 عامًا من أحداث الجزء الأول الذي حصد خمس جوائز أوسكار، من بينها لقبا أفضل فيلم وأفضل ممثل، بعد تحقيق إيرادات كبيرة على شباك التذاكر في مختلف أنحاء العالم.

وسيعيش البطل لوسيوس مع أسرته في نوميديا، غير أن غزو الجنرال ماركوس أكاتيوس، الذي يجسد دوره بيدرو باسكال، سيغير مصيره ويضعه في مواجهة تحديات كبرى مع الأباطرة الطغاة، ليتجدد الصراع على السلطة والشرف في ملحمة درامية.

وكشف عبد اللطيف باغدي، مستشار جماعي ببلدية ورزازات ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية، في تصريح سابق لهسبريس، أن فيلم “كلادياتور 2” حرك عجلة النشاط السياحي بورزازات بعد الركود الذي كانت تشهده المدينة طيلة السنوات الماضية بسبب تفشي فيروس “كورونا” في مختلف دول العالم.

وتابع باغدي بأن فيلم “كلادياتور 2” أعاد الانتعاش إلى المدينة، التي كانت تشهد إقبالًا من طرف الشركات العالمية الخاصة بتصوير الأفلام والمسلسلات الدولية، حيث أضاف إشعاعًا كبيرًا للمكانة التي تحظى بها “هوليود المغرب”.