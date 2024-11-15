نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | آيسل رمزي لـ دوت الخليج: اتمنى العمل مع كريم عبد العزيز وانتظر عمل درامي جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت آيسل رمزي في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن الفنان الذي تود العمل معه مشيرة أنها تتمنى التعاون مع كبار النجوم وعلى رأسهم كريم عبد العزيز.



عمل جديد مع حنان مطاوع

وعن أعمالها القادمة الذي تنتظرها أضافت:" إن شاء الله في مسلسل مع النجمة حنان مطاوع وميمي جمال من إخراج أحمد حسن ".

أحداث الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا





وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا في إطار رومانسي اجتماعي، وسوف تعيش هند صبري قصة حب مع ظافر العابدين خلال الأحداث، كما سيتطرق العمل لشكل حياة هند صبري بعد طلاقها من هاني عادل وعلاقتها بإبنائها.



نجوم الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا





يشارك في بطولة المسلسل “ البحث عن علا ” عدد من النجوم، أبرزهم هند صبري، هاني عادل، ظافر العابدين، سوسن بدر، محمود الليثي، ندى موسى، ياسمينا العبد، والعمل من تأليف غادة عبدالعال، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.



أحدث أعمال آيسل رمزي



يذكر أن أحدث أعمال آيسل مشاركتها في فيلم "حسن المصري" بطولة أحمد حاتم، ودياموند عبود، وكرم مراد، ولينا صوفيا، وفريال يوسف، وإخراج اللبناني سمير حبشي، وقصة نورا لبيب، وسيناريو وحوار سمر طاهر، وإنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.



قصة فيلم حسن المصري



وتدور قصة فيلم «حسن المصري»، في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، خلال رحلة فرضت على أحمد حاتم للعيش في لبنان بعد حادث مؤسف، واضطر للعمل في شركة حراسات خاصة، ليجد نفسه في أزمة مع أحد عصابات المافيا.