تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة التاسعة: مالي في موزمبيق

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستقبل منتخب موزمبيق ضيفه منتخب مالي، اليوم الجمعة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة التاسعة في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة، وبنفس التوقيت أيضاً، يلتقي منتخبا إسواتيني وغينيا بيساو.

النتائج المسجلة في المجموعة التاسعة

غينيا بيساو × إسواتيني 1-0

مالي × موزمبيق 1-1

إسواتيني × مالي 0-1

موزمبيق × غينيا بيساو 2-1

موزمبيق × إسواتيني 1-1

مالي × غينيا بيساو 1-0

إسواتيني × موزمبيق 0-3

غينيا بيساو × مالي 0-0

ترتيب المجموعة السابعة

1- موزمبيق: 8 نقاط (7-3)

2- مالي: 8 نقاط (3-1)

3- غينيا بيساو: 4 نقاط (2-3)

4- إسواتيني: نقطة واحدة (1- 6)