نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة السابعة: زامبيا تواجه ساحل العاج على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، الجمعة، منتخبا زامبيا وساحل العاج، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، المغرب 2025، وذلك ابتداء من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
الأربعاء، ولحساب المجموعة ذاتها، تعادلت تشاد مع سيراليون 1-1.
النتائج المسجلة في المجموعة السابعة
سيراليون × تشاد 0-0
ساحل العاج × زامبيا 2-0
تشاد × ساحل العاج 0-2
زامبيا × سيراليون 3-2
زامبيا × تشاد 0-0
ساحل العاج × سيراليون 4-1
تشاد × زامبيا 0-1
سيراليون × ساحل العاج 1-0
ترتيب فرق المجموعة السابعة
1- ساحل العاج: 9 نقاط (8-2)
2- زامبيا: 7 نقاط (4-4)
3- سيراليون: 5 نقاط (5- 8)
4- تشاد: 3 نقاط (1- 4)