تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة السابعة: زامبيا تواجه ساحل العاج

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، منتخبا زامبيا وساحل العاج، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، المغرب 2025، وذلك ابتداء من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الأربعاء، ولحساب المجموعة ذاتها، تعادلت تشاد مع سيراليون 1-1.

النتائج المسجلة في المجموعة السابعة

سيراليون × تشاد 0-0

ساحل العاج × زامبيا 2-0

تشاد × ساحل العاج 0-2

زامبيا × سيراليون 3-2

زامبيا × تشاد 0-0

ساحل العاج × سيراليون 4-1

تشاد × زامبيا 0-1

سيراليون × ساحل العاج 1-0

ترتيب فرق المجموعة السابعة

1- ساحل العاج: 9 نقاط (8-2)

2- زامبيا: 7 نقاط (4-4)

3- سيراليون: 5 نقاط (5- 8)

4- تشاد: 3 نقاط (1- 4)