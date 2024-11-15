نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة نسائية.. طلائع الجيش يواجه إيديال وسموحة أمام الزهور بورسعيد في القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام ظهر اليوم مباريات الجولة السادسة لدوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية بمواجهات قوية ومتكافئة، في تمام الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

مباريات الجولة السادسة من دوري الكرة النسائية القسم الثاني

وتشهد الجولة السادسة 5 مباريات، حيث تقام اليوم مباراة قوية تجمع بين السكة الحديد الذي يستضيف فريق SAK، كما يحل سموحة ضيفًا على فريق الزهور بورسعيد، ويستضيف محلة حسن نظيره الزهور القاهري.

كما تستكمل مباريات الجولة السادسة بمباراة ايديال أمام طلائع الجيش، والاسماعيلي يستضيف حدائق حلوان.

وجدير بالذكر ان دوري القسم الثاني يشارك به حتى الآن 13 فريق فقط، بعد إنسحاب كلًا من المجد السكندري وصيد المحلة وكفر سعد، مما أدى لوجود 3 فرق باي في بعض الجولات، ويأتي كلًا من رع للالعاب الرياضية والقنطرة البيضاء و6 اكتوبر باي في الجولة السادسة لدوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية.

و يتصدر ترتيب دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية فريق SAK برصيد 12 نقطة، ويليه سموحة ورع للالعاب الرياضية برصيد 9 نقاط