نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير نادي الزمالك موعد المواجهة الودية التي ستجمع فريقها الأول لكرة القدم مع نظيره النصر الليبي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف منافسات الدوري المصري، بالإضافة إلى انطلاق مباريات دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي بعد التعديل

تقرر إقامة المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الثامنة والنصف مساءً، بعد أن كان موعدها الأصلي محددًا عند الثامنة مساءً. جاء هذا التعديل لإتاحة وقت إضافي لبعض الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالمباراة.

تحمل هذه المباراة طابعًا خاصًا، إذ تُقام تكريمًا لخالد حسين، لاعب المنتخب الليبي السابق، بمناسبة مهرجان اعتزاله. وقد وافقت إدارة نادي الزمالك على المشاركة في هذه المناسبة دعمًا للنادي الليبي الشقيق، مع استغلال اللقاء كفرصة لتعزيز استعدادات الفريق الأبيض خلال فترة التوقف.

يعتزم جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، استغلال هذه المباراة لتجربة عدد كبير من اللاعبين بهدف تقييم جاهزية اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين، وتحضير الفريق بشكل كامل لمباراة المصري البورسعيدي المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري لموسم 2024-2025.

غيابات الزمالك في المباراة

يغيب عمر جابر بسبب معاناته من إجهاد عضلي، بنيما تم استبعاد محمود حمدي "الونش" كإجراء احترازي بسبب إقامة اللقاء على ملعب ذي نجيل صناعي، حرصًا على سلامته بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، بجانب إصابة أحمد سيد زيزو واللعبين الدوليين المنضمين لمنتخب مصر.