نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تدعو لحماس للإفراج عن مواطنيها المحتجزين في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشدت روسيا، اليوم الجمعة، حركة حماس الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الروسيين ألكسندر تروفانوف ومكسيم خاركين المحتجزين في قطاع غزة.

ومن جانبها، قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إنه حتى اليوم لا يزال أكثر من 100 شخص في الأسر، ونحن ننطلق من أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال تبرير القبض على الأبرياء واحتجازهم قسرا لفترة طويلة.

وأضافت زاخاروفا "نكرر دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين لدى الجماعات الفلسطينية، وقبل كل شيء، مواطنينا تروفانوف وخاركين".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إلى أن موضوع إطلاق سراح الرهائن "يحتل أولوية" في اتصالات الجانب الروسي مع ممثلي الجناح السياسي لحركة حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى.

وتابعت "سيستمر العمل المطرد لتنفيذ هذه المهمة الإنسانية، بما في ذلك عبر قنوات السفارات الروسية في دول الشرق الأوسط".