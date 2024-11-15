نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة أشرف عبد الباقي:' أحمد رزق وشريف منير دعموني في " مين يصدق".. وبحب كاملة أبو ذكرى ( فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المخرجة زينة أشرف عبد الباقي تفاصيل فيلمها المشارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في مسابقة آفاق السينما العربية، مشيرة إلى أنها تعاونت مع فريق عمل كان بأكمله من الشباب وحرصوا جيمعهم على مساعدتها حتى يخرج الفيلم في أفضل صورة ممكنة".



وقالت زينة أشرف عبد الباقي في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني:' أحمد رزق وشريف منير كانوا ضيوف شرف في الفيلم وكنت متوترة جدا وأنا بصور معاهم وهبقي كدابة لو قولت غير كده ولكن أنا كبرت وسطيهم وهما ليهم كل التقدير والاحترام وكفايا أنهم دعموني في أول تجربة ليا".

وأشارت إلى أنها تحب المخرجة كاملة أبو ذكرى وتحرص على استشارتها في كل شيء مضيفة:' أستاذة كبيرة كانت كريمة معايا في المعلومات وأنا بحترم شغلها جدا".

وفي سياق آخر، وتحتفي هذه الدورة بتكريم عدد من الشخصيات السينمائية المميزة، حيث يُمنح المخرج المصري يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تكريمًا لمسيرته الغنية، كما يتسلم النجم أحمد عز جائزة فاتن حمامة للتميز، بينما يُكرّم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، تقديرًا لإنجازاته الفنية.

يمثل مهرجان القاهرة السينمائي هذه السنة منصة للتضامن الإنساني وللاحتفاء بالفن بجميع أبعاده، جامعًا بين الثقافة والفن والقضايا الاجتماعية ليقدم حدثًا فنيًا يعكس روح الفن العربي والعالمي.