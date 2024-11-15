انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الزمالك والنصر الليبى في حفل إعتزال اللاعب خالد حسين والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحل فريق القلعة البيضاء ضيفاً على فريق النصر الليبي في إطار مباراة ودية، ضمن مهرجان اعتزال خالد حسين، ولهذا نرى أن البحث يرتفع نحو موعد مباراة الزمالك والنصر الليبى، وجاء ذلك اللقاء بعد مطالبة النصر لفريق الزمالك، لخوضها، و رحب بها الفارس الأبيض، لتطير بعثته يوم الأربعاء الماضي إلى ليبيا

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبى

كان من المٌقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك والنصر الليبى، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتي تحمل نفس رقم اللاعب “خالد حسين”، ولكن تم تأجليها نصف ساعه، بسبب بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، لتنطلق في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والتاسعه والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ليشهد على أحداث اللقاء ملعب “شهداء بنينا” بمدينة بني غازي في ليبيا، ويتم فتح الاستاد في الساعة الخامسة والنصف، بعرض فيلم وثائق للاعب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم

تعمل قناة الزمالك على إذاعة لقاء الزمالك والنصر الليبي اليوم، والتي جاء ترددها على النحو التالي :

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك اليوم أمام النصر الليبي

من المتوقع أن يدخل المدرب الفني للفريق الأول لكرة القدم “جوميز”، بالتشكيله التاليه :

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك وأحمد رفاعي وكوستا وأحمد محمود

خط الوسط: زياد كمال ومصطفي شلبي وعبدالله السعيد وشيكابالا وميشالاك

خط الهجوم: سيف الجزيري

غيابات الزمالك أمام النصر

يعاني فريق الزمالك من عدم مشاركة عدد من اللاعبيين المييزين، في مباراة اليوم، وذلك بسبب إنضمامهم لمنتخب مصر مباريات تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي من المُقرر إقامتها مساء اليوم أيضاً، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

لتأتي قائمة الغيابات على النحو الآتي :