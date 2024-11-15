نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع 350 حالة اشغال خلال حملات بمنطقة كعبيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي الهرم في القضاء على كافة المظاهر السلبية ورفع كافة التعديات والإشغالات من الطريق العام ومنع مخالفات فرز القمامة بالشوارع أو القاء الرتش ومخلفات الهدم بالطرق العامة لتحسين كفاءة منظومة النظافة.

حيث قام حي الهرم بضبط سيارة نصف نقل وتروسيكل محملين مخلفات فرز دون تصريح ويقومون بالفرز بالطريق العام إلى جانب ضبط عربات كارو اثناء إلقاء مخلفات الهدم والرتش بالطريق العام.

وقد تم التحفظ علي المركبات وايداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات رفع كافة الإشغالات والتعديات من الطريق العام بمنطقة كعبيش فيصل والتي تمكنت من رفع ٣٥٠ حالة اشغال شملت عربات مأكولات واستاندات معروضات ومدرجات ووسائل عرض وبيع المنتجات الامر الذي ساهم في تسهيل حركة المواطنين وتحقيق الانضباط بالطريق وجاري استكمال الحملات.

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