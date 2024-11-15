نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد الشهري يعلق على إصابة سلمان الفرج بالرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سعد الشهري المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي السعودي، عن إصابة سلمان الفرج وقال إنه ا منّ الإصابات المؤثرة جدا مع الأخضر السعودي.

سعد الشهري يعلق على إصابة سلمان الفرج

حيث قد اعلن المنتخب السعودي أن الفحوصات وأشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها الفرج، كشفت إصابته في الرباط الصليبي الأمامي، خلال تدريباته مع الأخضر.

وعلق الشهري في برنامج "دورينا غير" على القناة السعودية: "أثرت إصابة الفرج كثيرًا وبشكل ملحوظ على المنتخب السعودي وعلى الجماهير أيضا".

وأضاف:" أري أن سلمان الفرج محبوب جدا مع اللاعبين، ولديه طريقة جميلة في التعامل مع زملائه، ويقوم بدور المدرب في بعض الحالات وفي داخل غرفة الملابس".

وإنه ي: "اعتقد ان الاستفادة في تواجد الفرج كانت ستكون كبيرة جدا إذا استمر مع المنتخب السعودي، ويجب أن يتواجد في المعسكر لإنه سيكون إضافة حتى لو لم يشارك كلاعب، لأنه دور معنوي للاعبين".