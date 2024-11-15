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أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس مجلس إدارة نادى سموحة فى المؤتمر روابط أندية العالم المقام فى القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر الحالى.

الغنيمى يشارك في مؤتمر روابط أندية العالم

وأعرب عمر الغنيمى عن سعادته بأن بالمشاركة في المؤتمر وكذلك لتنظيم المؤتمر فى القاهرة.

وأضاف الغنيمى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن المؤتمر فرصه للتواصل والتفاعل مع الروابط العالمية.

وأشار نائب رئيس نادى سموحه إلى أن المؤتمر يهدف إلى تطوير كرة القدم وتبادل الخبرات بين الروابط الدولية وتضمن مناقشات وتبادل الآراء فى قضايا رئيسية منها تطوير البنية التحتية وتحقيق التكامل بين الأندية لتقديم مستوى رياضى متميز.

ووجه عمر الغنيمى الشكر للرابطة المصرية والشركة المتحدة للرياضة على التنظيم الجيد للمؤتمر.