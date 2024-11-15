انت الأن تتابع خبر "المواجهة المترقبة" موعد نزال مايك تايسون وجيك بول.. مايك تايسون يعود إلى الملاعب في مواجهة مثيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر عشاق رياضة الملاكمة حول العالم موعد نزال مايك تايسون وجيك بول، وتعد هذه المواجهة المثيرة بين أسطورة الملاكمة مايك تايسون وصانع المحتوى الشهير والملاكم الطموح جيك بول، تمثل هذه المباراة نقطة التقاء بين جيلين مختلفين في عالم الملاكمة، الأمر الذي جعلها حديث وسائل الإعلام والجماهير على مدار الأشهر الأخيرة، ورغم تأجيلها في يونيو الماضي بسبب ظروف صحية

موعد نزال مايك تايسون وجيك بول

من المنتظر أن يكون موعد نزال مايك تايسون وجيك بول في فجر يوم السبت 16 نوفمبر الجاري، تحتضن حلبة ملعب “آي تي آند تي” في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس هذا الحدث الرياضي الكبير ، المدينة تشهد حاليا استعدادات مكثفة لاستقبال المشجعين من جميع أنحاء العالم، ينطلق النزال في الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، والرابعة فجرا بتوقيت مكة المكرمة، وكان من المقرر أن يخاض النزال بين تايسون وبول في 20 يوليو الماضي، إلا أن مشاكل صحية مفاجئة تعرض لها تايسون أدت إلى تأجيل المواجهة.

مشاهدة نزال مايك تايسون وجيك بول

أعلنت منصة “نتفليكس” عن حصولها على حقوق البث الحصري لنزال تايسون وجيك بول، وهذا يعني أن الحدث يكون متاحا فقط عبر المنصة، ولن يبث على أي قناة تلفزيونية أخرى، يأتي ذلك في إطار استراتيجية “نتفليكس” لتقديم محتوى رياضي متميز، خاصة بعد نجاحها في نقل عدد من الفعاليات الرياضية الكبرى في الفترة الأخيرة، نكون بذلك أوضحنا موعد نزال مايك تايسون وجيك بول وكيفية مشاهدته.

عودة مايك تايسون إلى الحلبة

في سياق حديثنا المستمر عن موعد نزال مايك تايسون وجيك بول، يعود مايك تايسون إلى حلبة الملاكمة بعد فترة انقطاع طويلة، وكان آخر نزال خاضه في عام 2020 ضد الملاكم الأمريكي روي جونز جونيور، الذي انتهى بالتعادل أما آخر نزال احترافي لتايسون فكان قبل نحو 25 عاما، عندما خسر أمام الإيرلندي كيفن ماكبرايد، منذ ذلك الحين وخضع تايسون لتدريبات شاقة استعدادا لهذا النزال، وأظهر مؤخرا في مقاطع فيديو نشرها على منصات التواصل الاجتماعي أنه في حالة بدنية جيدة ما طمأن جماهيره على استعداده للعودة.

القنوات الناقلة لنزال مايك تايسون وجيك بول