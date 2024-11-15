نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والنصر الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب محبو وعشاق الفارس الأبيض في أنحاء المعمورة، المواجهة الودية بين الزمالك والنصر الليبي، في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسن.

ويستضيف ملعب "شهداء بنينا" بمدينة بني غازي في ليبيا، المواجهة الحماسية بين الزمالك والنصر.

ويمكنكم مشاهدة المواجهة الودية بين الفارس الأبيض والنصر الليبي في اعتزال النجم الليبي خالد حسن اعتزال على قناة الزمالك.

▪︎تردد القناة: 11449

▪︎معدل الترميز: 27500

▪︎معدل الاستقطاب: أفقي (H)

موعد المواجهة الودية بين الزمالك والنصر الليبي

تنطلق مباراة الزمالك والنصر في مهرجان اعتزال الليبي خالد حسن، يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والتاسعة بتوقيت السعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت الإمارات وعمان.