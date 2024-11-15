نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب مصر السابق يكشف حقيقة إصابة الأهلي المزمنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مجدي طلبة، نجم منتخب مصر السابق، أن أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيعود إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي في الفترة المقبلة.

نجم منتخب مصر السابق يكشف حقيقة إصابة الأهلي المزمنة

وتعرض المغربي أشرف داري للإصابة خلال الفترة الماضية لأكثر من مرة مع النادي الأهلي، وذلك منذ التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي.

تصريحات مجدي طلبة

وقال مجدي طلبة عبر تصريحات تلفزيونية: أشرف داري مدافع فريق الأهلي لا يعاني من إصابة مزمنة واللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف: لا أعتقد أن الأهلي قد تجاهل الكشف الطبي على أشرف داري قبل التعاقد معه وما أعلمه أن اللاعب لا يعاني من إصابة مزمنة.